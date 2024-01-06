Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları:7 Ocak Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık:
Sevgili balıklar, parasal anlamda destek göreceğiniz bir gün. Duygusal anlamda sizi iyi hissettiren insanlarla vakit geçirin. Bugün manevi konulara yönelebilir, meditasyon yapabilir, şifa çalışmalarına katılabilirsiniz. Çocuklarla vakit geçirmek ruhen iyi gelecek.
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