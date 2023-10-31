Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Kasım Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Birçok konuyu aynı anda düşünmek zorunda kalacağınız bir gün olabilir sevgili başaklar. Kendinize boş yere yük edindiğiniz konuları artık görmelisiniz. Yarım kalan işleri bitirmek, hesap kitap yapmak ve detay gerektiren işler için uygun bir gün. Geçici konulara fazla takılmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıra geldi üstlerine çökmeye!
- 'Pez...nkler' ifadesine sahip çıktı!
- Emine öğretmen gözaltına alındı
- Afyonkarahisar'daki 29 Ekim gösterisine inceleme
- Ev ve araba satışında o dönem kapanıyor!
- Bakırhan'dan Bahçeli'ye jet yanıt!
- Rekor halka arza devre kesici uygulandı
- Açıklama yaptı: Paraşütle gelerek başarı...
- İntihar iddiası!
- Ülke iradesini dışa devir