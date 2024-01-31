Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar, parasal konuların gündemde olduğu bir gün. Dış görünüş anlamında ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz, hızlı karar vermeyin. Zihniniz yoğun, huzur bulmak istiyorsunuz. Sorumluluklarınızdan sıyrılıp kendinizi değerli hissetmeye ihtiyacınız var.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bozdağ’ın 'Fetullah Gülen' ifadeleri yeniden gündem oldu
- Ambulansın içindeki sır
- ‘Her yer Taksim, her yer direniş’
- Kaymakamın görev yeri belli oldu
- 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane'
- Özgür Özel'den 'Hacer Foggo' açıklaması
- 'O gün küfür edenler bugün Başak Hanım diyor'
- ‘CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği’
- İki ilçenin adaylarına tepki!
- Emeklilere her ay 500 TL destek