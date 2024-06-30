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Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 30 Haziran 2024 - 16:15

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Ekonomik anlamda ve kariyer hayatınızda en verimli olduğunuz günlerdesiniz. Bugün para girişiniz olabilir. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün pozitif gelişmeler var. Yoğun iş temponuza ara verme ihtiyacı hissedebilirsiniz.


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