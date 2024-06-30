Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Ekonomik anlamda ve kariyer hayatınızda en verimli olduğunuz günlerdesiniz. Bugün para girişiniz olabilir. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün pozitif gelişmeler var. Yoğun iş temponuza ara verme ihtiyacı hissedebilirsiniz.
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