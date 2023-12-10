Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Aralık 2023 - 16:07

Güncelleme: 10 Aralık 2023 - 16:07

Başak burcu ve yükselen Başak burcu günlük yorumu:

Hem kendinizi hem çevrenizi tenkit etme eğiliminiz size bir türlü huzur vermiyor. Bu tavrınızdan vazgeçtiğinizde ilişkilerinizde aradığınız huzuru bulacaksınız. Sevdiklerinize zaman ayırın, yoğunluktan sıyrılın. Birikmiş işleriniz varsa bugün halledebilirsiniz.