Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen Başak burcu günlük yorumu:
Hem kendinizi hem çevrenizi tenkit etme eğiliminiz size bir türlü huzur vermiyor. Bu tavrınızdan vazgeçtiğinizde ilişkilerinizde aradığınız huzuru bulacaksınız. Sevdiklerinize zaman ayırın, yoğunluktan sıyrılın. Birikmiş işleriniz varsa bugün halledebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu
- 'Erdoğan İYİ Parti'nin adayı yaparsa...'
- Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf
- 47 milyon kökün 39 milyonu İstanbul'a gönderiliyor...
- Saffet Sancaklı’nın partiden istifası istendi!
- Sancaklı MHP'den istifa etti!
- Nefes kesen mücadelede gülen taraf Fenerbahçe oldu!
- Bize ‘intihar etti’ dediler...
- İsveç’te ‘paraya’ elveda
- Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'den olay yaratan açıklama