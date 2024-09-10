Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Yakınlarınızla tartışmalarınız canınızı sıkıyor. İyi niyetli olmanıza rağmen yanlış anlaşılıyorsunuz. Sizden istenmeyen sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Kimseyi düzeltmeye çalışmayın. Her şey olduğu haliyle güzel.
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