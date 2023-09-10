Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Eylül 2023 - 17:25

Güncelleme: 10 Eylül 2023 - 17:25

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Sevgili başaklar bugün iş arkadaşlarınızla alakalı hayal kırıklığına uğrayabilir, kendinizi duygusal anlamda güvensiz hissedebilirsiniz. İnsanları gözünüzde fazla yüceltmeniz sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Kimse mükemmel değil, bunu kabullenmeniz gerekiyor.