Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sevgili başaklar bugün iş arkadaşlarınızla alakalı hayal kırıklığına uğrayabilir, kendinizi duygusal anlamda güvensiz hissedebilirsiniz. İnsanları gözünüzde fazla yüceltmeniz sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Kimse mükemmel değil, bunu kabullenmeniz gerekiyor.
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