Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Haziran Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Dalgın ve dağınık olduğunuz bir gün sevgili başaklar. Dikkat gerektiren işler için uygun bir gün değil. Gözden kaçırdığınız detaylar sonrasında sorun yaratabilir. Bugün önemli konulara ısrarla odaklanmak yerine kendinize zaman ayırın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Suat Kılıç AKP'den istifa etti
- Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...
- 'Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki ilk sorun'
- Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
- AKP'den istifa eden Kılıç'ın yeni partisi belli oldu
- Goldman Sachs’tan yeni ekonomi yönetimi yorumu
- Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın!
- HKP, okullara imam atanmasını yargıya taşıdı
- Erden Timur: 'Hatalıydım! Özür dilerim'
- Saray'dan 'asgari ücret' açıklaması