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Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Ocak 2025 - 16:29

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu: 

Sevgili başak, zihinsel olarak yorulacağın, birçok konuyu aynı anda düşünmek zorunda kalacağın bir gün olabilir. Kendine boş yere yük edindiğin konuları artık görmelisin. Çok detaycı olman hem seni hem çevreni yoruyor. Yarım kalan işleri bitirmek, hesap kitap yapmak ve detay gerektiren işler için uygun bir gün.


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