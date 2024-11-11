Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün ekonomik anlamda beklenmedik gündemlerle karşılaşabilirsiniz sevgili başaklar. Sağlık veya parasal konularla alakalı sorunlar yaşanabilir. Sizin dışınızda gelişen olayların üzerine fazla gitmeyin. Krizleri yönetme becerinizi geliştirin, çözemiyorsanız vazgeçmesini bilin.
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