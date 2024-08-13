Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ağustos Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Yakın çevrenizle alakalı kafanızı kurcalayan konular sizin çok detaycı düşünmenizden kaynaklanıyor. Bu kadar şüpheci olmanız hem size hem çevrenize zarar veriyor. Sezgilerinize güvenin fakat önyargı ile sezgiyi birbirinden ayırın.
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