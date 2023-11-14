Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Kasım 2023 - 16:53

Güncelleme: 14 Kasım 2023 - 16:53

Başak burcu ve yükselen Başak burcu:

Sevgili başaklar, ebeveynlerinizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle yaşanan fikir uyuşmazlıkları canınızı sıkıyor. Kaldıramayacağınız sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Sabit fikirlerinizden ve inatçılığınızdan vazgeçmelisiniz.