Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Çarşamba Başak Burcu Yorumu

Başak Burcu ve Yükselen Başak Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün odağınız hayatın daha derin, mistik ve bazen de krizli yönlerine kayabilir. Ay'ın Koç burcundaki seyri sizin ortaklı finansal konularınızı ve bilinçaltı süreçlerinizi hareketlendiriyor. Kendi içinizde yaptığınız muhasebeler sonucunda artık size hizmet etmeyen alışkanlıkları bırakmaya karar verebilirsiniz. Sezgilerinizin her zamankinden daha keskin olduğu bir gündesiniz.

Kariyer:

Maddi konularda, özellikle borçlar, krediler veya ortaklı kazançlarla ilgili hızlı gelişmeler yaşanabilir. Beklediğiniz bir ödemeyi alabilir veya bir finansal pürüzü kararlılıkla çözebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarının kaynaklarını yönetme konusundaki yeteneğiniz ön plana çıkacak. Stratejik adımlar atmak ve ketum davranmak bugün size büyük avantaj sağlayacaktır.

İlişkiler:

İlişkilerinizde yüzeysel paylaşımlar sizi bugün tatmin etmeyecek; daha derin, tutkulu ve sadakat odaklı bir bağ arıyorsunuz. Partnerinizle aranızdaki mahremiyeti güçlendirecek konuşmalar yapabilirsiniz. Eğer ilişkinizde çözülmemiş krizler varsa, bugün bunları masaya yatırıp dürüstçe çözmek için uygun bir zaman. Bekar Başaklar için son derece karizmatik ve manyetik kişilerin çekim alanına girme olasılığı yüksek.