Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ocak Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün biraz özgüvensiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alamıyor olmak yanılgısından çıkıp bugünü biraz dinlenmeye ayırın. Ne istediğinize karar verin ve kararlı olun. Her şeyin bir zamanı var.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- 'Erken seçim' ve 'Demirtaş' yanıtı
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- Diğer oğlu da tutuklandı!
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!
- Savcı mütalaasını açıkladı
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi