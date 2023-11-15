Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sevgili başaklar, sağlam adımlarla ilerliyor ve doğru kararlar alıyorsunuz. Varsa çocuklarınızla alakalı konular gündeme gelebilir, sorumluluklarınız artabilir. Sevdiklerinizi ihmal etmeyin. İşlerinizi planlayıp zamana yayarsanız daha verimli olacaksınız.
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