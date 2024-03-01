Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Uzun süredir kafanızdan geçen yaşam alanınızı düzenleme veya değiştirme planı bugünlerde hayata geçebilir. Yeni tanışmalar hayatınızda kalıcı etkiler bırakabilir. İlişkilerinizi sağlam bir temele oturtmaya çalışırken ne istediğinize net bir şekilde karar vermeniz şart. Bundan sonrası daha iyi olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vedasına en çok kendi şaşırdı: All Star'da eleme günü...
- AYM Erdoğan’ın bakanlığa verdiği yetkileri elinden aldı!
- 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'
- 'Seçim bittikten sonra...'
- 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'
- '14 Mayıs'ı alt üst eden tablo'
- 'Burası televizyon programı değil...'
- 'İkisinin de pasaportlarını iptal ederim'
- Saran Holding'den yayın ihalesi açıklaması!
- Sobacı'dan 'Editöryal bağımsızlık' yanıtı