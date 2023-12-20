Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen Başak burcu günlük yorumu:
Bugün beklemediğiniz gündemlerle karşılaşabilirsiniz sevgili başaklar. Sağlık veya parasal konularla alakalı canınız sıkılabilir. Alışık olduğunuz düzenin bozulma ihtimali canınızı sıkıyor. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Biraz akışına bırakın.
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