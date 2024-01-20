Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Yaşadığınız zihinsel karmaşa ve çatışmalar aslında kararlılıkla bir yola girmeniz gerektiğinin de işaretlerini veriyor. Kendinizi ifade etmek için bu kadar kelime sarf etmek yerine pürüzleri hayatınızdan çıkartın. Daha sağlıklı ilerleme kaydedeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu
- Merkez'de kriz sürüyor... Ve babası konuştu!
- 'Günah keçisi ilan edip, yalnızlığa ittiler'
- 'Gaye Hanım’ı yemek istiyorsanız...'
- Erdoğan'a 'yalnızlık' yanıtı
- Metruk evde asılı bulunmuşlardı: Bakanlıktan açıklama
- 'Çalıştığı bankayı dolandırmakla suçlanıyor'
- Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı
- 'Metin Komiser'in Yargı'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı
- Birçok ilin milli eğitim müdürü görevden alındı!