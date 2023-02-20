Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün ekonomik anlamda beklemediğiniz gündemlerle karşılaşabilirsiniz sevgili başaklar. Sağlık veya parasal konularla alakalı sorunlar yaşanabilir. Sizin dışınızda gelişen olayların üzerine fazla gitmeyin. Krizleri yönetme becerinizi geliştirin ama çözemiyorsanız vazgeçmesini bilin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversite hocasını ağlatan video
- Fransız deprem bilimci açıkladı
- Deprem felaketinde can kaybı arttı!
- AB'den İsmailağa derneğine hibe
- Celal Şengör İstanbul depremi için net konuştu
- AKP’li müteahhit Özkan, spor salonu için kolonlar kesti
- 'Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü'
- Depremi yıkımsız atlatan ilçeyle ilgili açıklama
- 'Erdoğan'ın yenilme olasılığı var'
- Murat Boz'dan Diyanet'in fetvasına sert tepki