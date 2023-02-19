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Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün parasal konular gündeminizde sevgili kovalar. Önemli görüşmelerinizi veya kararlarınızı biraz ertelemenizde yarar var. Size finansal destek sağlayacak yeni teklifler alabilirsiniz fakat ince eleyip sık dokuyun. Mantığınıza uymayan ne varsa ondan uzak durun.




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