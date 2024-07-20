Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Özel hayatınızın gündemde olduğu bir gün olabilir sevgili başaklar. Bir yandan sorumluluklarınız var, diğer yandan özel yaşamınız.. Her şeye yetişmeye çalışırken kendinizi çok fazla ihmal ediyorsunuz. Daha mükemmel olmaya çalışmak sizi kendinizden uzaklaştırıyor.
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