Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sevgili başaklar, artan sorumluluklarınız psikolojik ve fiziksel sağlığınızı etkiliyor. İnsanlara sorumluluk verin, iş yükünüzü azaltmaya çalışın ve kendiniz için bir şeyler yapmanız gerekiyor.
Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı
- Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
- Tel Aviv’i balistik füze ile vurdular
- 'Neredeyse 2 hafta oldu'
- Yoğun bakımdaki Emre'den acı haber
- 'Kanlı Noel' saldırganı hakkında neler biliniyor?
- Otel ve villa yapılacak
- Üniversiteden skandal ilan
- 'Ekonomist Erdoğan'ı sordu, yanıt İmamoğlu oldu!
- 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!