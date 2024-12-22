Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Artık kendinize yatırım yapmanızın zamanı geldi sevgili başaklar. Öncelikle bir iç dünyanıza çekilin, hayallerinize odaklanın. Küçük de olsa bir yerlerden başladığınızda o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Şans bu aralar sizinle.
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