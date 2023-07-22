Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen Başak burcu günlük yorum:
Sevgili başaklar, parasal konuların gündemde olduğu bir gün. Dış görünüş anlamında ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz, hızlı karar vermeyin. Zihniniz yoğun, huzur bulmak istiyorsunuz.. Sakinleştirici müzikler, lezzetli yemekler sizi tatmin edebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu teknoloji beyin görüntülemede devrim yaratacak!
- ‘Tefeci’ imamdan köylülere haciz!
- Zafer Partisi’nden ‘gizli protokol’ tepkisi
- İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi!
- Eğitim ücretleri cep yakıyor
- Benzine dev zam yolda!
- AKP'de kritik istifa
- Yalnız bir insansanız beyniniz büyük tehlikede!
- Seçim çalışmalarına başladı!
- Ne kadar sürecek?