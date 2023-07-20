Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

Bu burçlara sırlarınızı düşünmeden anlatabilirsiniz! Onlara gözünüz kapalı güvenebilirsiniz... İşte en güvenilir 4 burç

Astrolojide bazı burçlar "en güvenilir burçlar" olarak kabul edilmektedir. Bu burçlara gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 16:33
Bu burçlara sırlarınızı düşünmeden anlatabilirsiniz! Onlara gözünüz kapalı güvenebilirsiniz... İşte en güvenilir 4 burç
Abone Ol google-news

Burçlar, kişilik ve davranışlarla ilişkilendirilen astrolojik sembollerdir. Burçlar konusunda güvenilir olan şey, insanların birlikte çalışma ve ilişkilerinde daha iyi anlaşmalarına ve iletişim kurmalarına yardımcı olabilen kişilik özelliklerini ve eğilimleri anlamaktır.

NTV'de yayınlanan bir içerikte çarpıcı bir bilgi paylaşıldı ve doğuştan "sadık" burçların listesine yer verildi.

Doğuştan sadık burçlar listesinde "Boğa, Yengeç, Başak ve Terazi" ilk sırada yer alıyor.

Uzun vadeli bir ilişki güven, güçlü bir iletişim ve sabır gerektirir. Kendisini ilişkisine adayan ve ciddi bir gelecek düşünen kişiler, bağlılıklarını göstermek için elinden geleni yapacaktır. 

BOĞA

Boğa burçları, ilişkilerinde güvenilir olmalarıyla bilinir. Sevdiği kişiyle bir yola girdiğinde kendini o kişiye tamamen adayan boğa burçları, ani değişimden hoşlanmazlar. Tutarlı ve güvenli hissettiklerinde ilişkinin yürümesi için elinden geleni yaparlar.

YENGEÇ

Duygularını paylaşmaktan hiç çekinmeyen yengeç burçları, partnerinden de aynısını bekler. Kendini adama konusunda hiç çekimser davranmayan yengeç burçları, bağlılıklarını göstermek için her şeyi yapacaktır.

BAŞAK

Oldukça güvenilir olmasıyla bilinen başak burçları, bir sorunla karşılaştığında çözüme ulaşmak için harekete geçecektir. Tam bir takım oyuncusu olan başak burçları, sadık, kibar ve uzlaşmacıdır.

TERAZİ

Terazi burçları uzun vadeli ve geleceği olan ilişkilere bayılır. Kısa süreli birlikteliklerden uzak duran terazi burçları, oldukça uyumlu ve sabırlıdır. Duygularını dürüstçe dile getiren terazi burçları, ilişkinin yürümesi için elinden geleni yapacaktır.


Astroloji burç boğa burcu Yengeç Burcu Başak burcu terazi burcu en güvenilir burçlar

İlgili Haberler

20 Temmuz hangi burç? 20 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

20 Temmuz hangi burç? 20 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçların uyumsuzluğu: Hangi burçlar birbiriyle anlaşamaz? İşte en uyumsuz burçlar..

Burçların uyumsuzluğu: Hangi burçlar birbiriyle anlaşamaz? İşte en uyumsuz burçlar..
Bu burçların aşkları ömürlük oluyor! Akıllarından ayrılık hiç geçmiyor! İşte birbirleri için yaratılan burçlar

Bu burçların aşkları ömürlük oluyor! Akıllarından ayrılık hiç geçmiyor! İşte birbirleri için yaratılan burçlar

En Çok Okunan Haberler