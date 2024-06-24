Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Haziran Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başaklar:
İş hayatınız ve sağlığınız gündemde bugün sevgili başaklar. Belirsizlikler gün geçtikçe netleşiyor. Canınızı sıkan kişilerin üzerinde çok fazla durmayın. Geri dönüşü olmayacak adımlar atmayın, olayları bugün yanlış bir bakış açısıyla değerlendiriyor olabilirsiniz.
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