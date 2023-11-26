Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen Başak burcu günlük yorumu:
Yaşadığınız zihinsel karmaşa ve çatışmalar aslında kararlılıkla bir yola girmeniz gerektiğinin de işaretlerini veriyor. Kendinizi ifade etmek için bu kadar kelime sarf etmek yerine pürüzleri hayatınızdan çıkartın. Daha sağlıklı ilerleme kaydedeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'den iddialara yanıt geldi
- Çok konuşulacak 'Akşener' iddiası
- '7.9 büyüklüğünde depremi görecektir'
- Akşener'den çarpıcı istek!
- ‘Üç belediye başkan adayımız haricinde...'
- Birçok il için kar ve sağanak alarmı
- Sıcaklıklar 14 derece birden düşecek!
- Okuyan'dan Nevşin Mengü'ye yanıt
- AKP’de İstanbul adaylığı için iki isim yarışacak!
- Emre Belözoğlu: 'Bir nevi özür maçı oldu'