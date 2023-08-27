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Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Ağustos 2023 - 17:22

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu: 

Sorumluluklarınız bu aralar artmış gibi görünse de maddi anlamda getirisi sizi uzun vadede tatmin edecek gibi görünüyor. İş yükünüzü biraz hafifletmek istiyorsanız çevrenize güvenmeli ve sorumlulukları dağıtmalısınız. Kendinize zaman ayırırsanız başarınız daha fazla artabilir.



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