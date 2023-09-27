Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Kararsız ve kafanızın karışık olduğu bir gün. Dikkat gerektiren konulara inatla odaklanmak yerine biraz zamana bırakmalısınız. İş arkadaşlarınızla bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Konuları ne kadar çok kafanıza takarsanız o kadar çözümsüz kalacak.
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