Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Cuma Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Aralık 2023 - 16:54

Güncelleme: 28 Aralık 2023 - 16:54

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

İş hayatınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili başaklar. Can sıkıcı konulara çok fazla takılmayın. Düşüncelerinizi başka yöne kanalize etmeye çalışın. Güven vermeyen ve kafanızı karıştıran kişilerle aranıza mesafe koyun.