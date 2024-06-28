Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Cumartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Haziran 2024 - 16:16

Güncelleme: 28 Haziran 2024 - 16:16

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Bugün beklemediğiniz gündemlerle karşılaşabilirsiniz sevgili başaklar. Sağlık veya parasal konularla alakalı canınız sıkılabilir. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Biraz akışına bırakın. Sizin dışınızda gelişen olayların sorumluluğunu daha fazla üstlenmeyin.