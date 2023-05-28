Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 28 Mayıs 2023 - 17:30

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Sevgili başaklar, artan sorumluluklarınız sağlık problemlerinizi tetikleyebilir. İnsanlara sorumluluk verin, iş yükünüzü biraz azaltın. Kendiniz için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın. Yeni iş anlaşmaları gündemde olabilir.