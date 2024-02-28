Günlük Burç Yorumları: 29 Şubat Perşembe Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Şubat 2024 - 16:35

Güncelleme: 28 Şubat 2024 - 16:35

Başak burcu ve yükselen Başak burcu günlük yorumu:

Yakın çevrenizle alakalı kafanızı kurcalayan konular sizin çok detaycı düşünmenizden kaynaklanıyor. Bu kadar şüpheci olmanız hem size hem çevrenize zarar veriyor. Sezgilerinize güvenin fakat önyargı ile sezgiyi birbirinden ayırın.