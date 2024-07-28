Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün yoğun iş temponuza ara vermek, uzaklara gitmek isteyebilirsiniz sevgili başaklar. Çalışma hayatınızı ve özel hayatınızı birbirine karıştırmak strese girmenize sebep olabilir. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün pozitif gelişmeler var. Parasal konular ve kariyerle alakalı en verimli olduğunuz günlerdesiniz.
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