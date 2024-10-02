Günlük Burç Yorumları: 3 Ekim Perşembe Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Ekim 2024 - 15:55

Güncelleme: 02 Ekim 2024 - 15:55

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Sevgili başaklar, maddi konulara yöneleceğiniz bir gün. Ekonomik anlamda yeni kararlar alabilirsiniz. Bugün yeni anlaşmalar yapabilir, dış görünüşünüz veya sağlık sorunlarınızla alakalı konularla ilgilenebilirsiniz. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünün. Riske girmeyin.