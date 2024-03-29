Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Ailevi konuların gündemde olduğu bir gün sevgili başaklar. Sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilir, iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Yanlış anlaşılmalar olabilir. İki düşünüp bir konuşmak iyi olacaktır.
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