Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Haziran Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sevgili başaklar, ebeveynlerinizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle yaşanan fikir uyuşmazlıkları canınızı sıkıyor. Kaldıramayacağınız sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Sabit fikirlerinizden ve inatçılığınızdan vazgeçmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinenin açıklanmasına saatler kala çarpıcı iddia!
- Avrupa Seks Şampiyonası tarihi belli oldu
- Seçim Sonrası CHP
- Sandıkta şüpheli sorular
- Borsa günü yükselişle tamamladı
- Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yeniden görüşecek iddiası
- Resmen görevine başladı!
- Sen misin İmamoğlu'nu ağırlayan!
- Emekli adalet istiyor
- Metin Akpınar'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması