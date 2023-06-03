Günlük Burç Yorumları: 4 Haziran Pazar Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Haziran 2023 - 17:32

Güncelleme: 03 Haziran 2023 - 17:32

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Sevgili başaklar, ebeveynlerinizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle yaşanan fikir uyuşmazlıkları canınızı sıkıyor. Kaldıramayacağınız sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Sabit fikirlerinizden ve inatçılığınızdan vazgeçmelisiniz.