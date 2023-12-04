Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Aralık 2023 - 17:08

Güncelleme: 04 Aralık 2023 - 17:08

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Sevgili başaklar, artan sorumluluklarınız psikolojik ve fiziksel sağlığınızı etkiliyor. İnsanlara sorumluluk verin, iş yükünüzü azaltmaya çalışın. Biraz dinlenmeniz ve kendiniz için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın.



