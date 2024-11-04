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Günlük Burç Yorumları: 5 Kasım Salı Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 5 Kasım Salı Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 04 Kasım 2024 - 16:09

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Aşırı strese bağlı sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz. İş hayatınızdaki belirsizlikler işinize odaklanmanızı engellese de yakın zamanda gereken cesareti kendinizde bulabileceksiniz. Eksiğiniz yok, sadece biraz akışına bırakmanız gerekiyor.


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