Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Kasım Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Aşırı strese bağlı sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz. İş hayatınızdaki belirsizlikler işinize odaklanmanızı engellese de yakın zamanda gereken cesareti kendinizde bulabileceksiniz. Eksiğiniz yok, sadece biraz akışına bırakmanız gerekiyor.
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