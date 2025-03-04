Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün yoğun iş temponuza ara vermek, uzaklara gitmek isteyebilirsiniz sevgili başaklar. Çalışma hayatınızı ve özel hayatınızı birbirine karıştırmak strese girmenize sebep olabilir. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün pozitif gelişmeler olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'
- İktidarın 'anayasa' hesapları
- Okuyan'dan kritik değerlendirme
- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma!
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- Çakarlı cipin sahibi ne kadar vergi ödedi