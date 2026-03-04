Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Perşembe Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

4.03.2026 16:11:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Başak Burcu ve Yükselen Başak Burcu

Maddi konular ve harcamalar dikkatini çekebilir. Gelir gider dengesini kurmak isteyebilirsin. Estetik ya da keyfi alışverişlere yönelme ihtimalin artabilir. Finansal karar alırken ölçülü olmak faydalı olur.