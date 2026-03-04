Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu
Kendini daha görünür ve etkileyici hissedebilirsin. Dış görünüşünde ya da tarzında değişiklik yapmak isteyebilirsin. İnsanlarla kurduğun temas daha güçlü olabilir. Kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmamalısın.
