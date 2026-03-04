Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Perşembe Terazi Burcu Yorumu
4.03.2026 16:14:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Kendini daha görünür ve etkileyici hissedebilirsin. Dış görünüşünde ya da tarzında değişiklik yapmak isteyebilirsin. İnsanlarla kurduğun temas daha güçlü olabilir. Kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmamalısın.