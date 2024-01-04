Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ocak Cuma Başak burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Parasal anlamda yeni fikirler ve yeni başlangıçlar gündemde olabilir. Çok fazla düşünüyor olmanız işleri zorlaştırıyor. İlerleyebilmeniz için biraz akışta kalmanız şart. Elinizden geleni zaten yapıyorsunuz. Sağlık sorunlarınızı önemseyin, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları ‘geçinemiyoruz’ diyen öğrencilere saldırdı
- 'Fon vurgunu'nda yeni gelişme
- Bakan Yardımcısı fena yakalandı!
- Ya bakan ya başkan yalan söylüyor
- Yerel seçim öncesi kritik hamle
- 'Yalancı, iftiracı, kul hakkı yiyen günahkar'
- Dünyanın en pahalı semtleri: Türkiye'den bir yer listede
- 'Rezerv alan' Şişli'yi de vurdu
- AKOM tarih verdi... Kar geliyor
- Tehdit etti, havalimanını birbirine kattı!