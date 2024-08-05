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Günlük Burç Yorumları: 6 Ağustos Salı Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Ağustos Salı Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 05 Ağustos 2024 - 18:23

Başak burcu ve yükselen başak burcu: 

Sevgili başaklar, gereğinden fazla sorumluluk aldığınızı hissediyor ve içten içe kendinizle hesaplaşıyorsunuz. Hayır demeyi öğrenmelisiniz. Aksi takdirde ağır gelen sorumluluklar hem psikolojik hem fiziksel sağlığınızı etkileyecek. Kendinizi önemseyin. 


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