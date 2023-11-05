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Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 05 Kasım 2023 - 16:43

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Gizli saklı konular ve art niyetli kişiler bugün enerjinizi biraz düşürebilir sevgili başaklar. İşinize odaklanmaya devam edin, zihninizi yoran kişilerle fazla uğraşmayın. Yalnız kalmayı tercih etmeniz gereken bir gün. Canınızı sıkan belirsizlikler zamanla netleşecek.



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