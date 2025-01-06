Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Ocak 2025 - 16:10

Güncelleme: 06 Ocak 2025 - 16:10

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Sevgili başak, bugün biraz gergin hissediyorsun. Olayları istediğin şekilde düzene sokma çaban pek sonuç vermiyor. Her şeyi yoluna koymak istiyorsun ama gidişattan hiç memnun değilsin. Biraz kabullenmeyi öğrenmen gerekiyor. Belki de şu an zamanı değil...