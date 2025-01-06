Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başak, bugün biraz gergin hissediyorsun. Olayları istediğin şekilde düzene sokma çaban pek sonuç vermiyor. Her şeyi yoluna koymak istiyorsun ama gidişattan hiç memnun değilsin. Biraz kabullenmeyi öğrenmen gerekiyor. Belki de şu an zamanı değil...
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