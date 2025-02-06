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Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Cuma Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Cuma Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 06 Şubat 2025 - 15:35

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Ailevi konuların gündemde olduğu bir gün sevgili başaklar. Sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilir, iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Konuları abartmayın, aksi takdirde ilişkileriniz zarar görebilir.


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