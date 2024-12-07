Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Aralık Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Dalgın ve dağınık olduğunuz bir gün sevgili başaklar. Dikkat gerektiren işler için uygun bir gün değil. Gözden kaçırdığınız detaylar sonrasında sorun yaratabilir. Bugün önemli konulara ısrarla odaklanmak yerine kendinize zaman ayırın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...