Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ağustos Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar, maddi konulara yöneleceğiniz bir gün. Ekonomik anlamda yeni kararlar alabilirsiniz. Bugün yeni anlaşmalar yapabilir, dış görünüşünüz veya sağlık sorunlarınızla alakalı konularla ilgilenebilirsiniz. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünün.
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