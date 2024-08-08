Günlük Burç Yorumları: 9 Ağustos Cuma Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Ağustos 2024 - 16:48

Güncelleme: 08 Ağustos 2024 - 16:48

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Sevgili başaklar, maddi konulara yöneleceğiniz bir gün. Ekonomik anlamda yeni kararlar alabilirsiniz. Bugün yeni anlaşmalar yapabilir, dış görünüşünüz veya sağlık sorunlarınızla alakalı konularla ilgilenebilirsiniz. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünün.