Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Eylül 2024 - 16:42

Güncelleme: 08 Eylül 2024 - 16:42

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Emeklerinizin karşılığını alamadığınızı görüyor olmanız özgüveninizi tamamen zedeliyor. Daha sabırlı olmanız lazım. Sağlık konularında yeteri kadar araştırma yapmadan adım atmayın. Çok iyi tanımadığınız insanlara verdiğiniz taviz bugün hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir.