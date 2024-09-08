Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Emeklerinizin karşılığını alamadığınızı görüyor olmanız özgüveninizi tamamen zedeliyor. Daha sabırlı olmanız lazım. Sağlık konularında yeteri kadar araştırma yapmadan adım atmayın. Çok iyi tanımadığınız insanlara verdiğiniz taviz bugün hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir.
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